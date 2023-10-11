شكرا لقرائتكم خبر عن بيان للمتحدث الرسمى لحزب الدستور: نقرر بالأغلبية عدم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وليد العماري، المتحدث الرسمي باسم حملة جميلة إسماعيل، المرشح الرئاسي المحتمل للانتخابات الرئاسية، أن الجمعية العمومية لحزب الدستور قررت عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بأغلبية 305 غير موافق، مقابل 133 موافق علي المشاركة وذلك من أصل 757 عضو عامل ومحدث لبياناته.

وأوضح أن النتيجة المعلنة هي نتيجة فرز أصوات المشاركين في الجمعية العمومية، على أن يكون هناك فترة مخصصة للطعون مدة 3 أيام وتعلن النتيجة النهائية يوم 15 أكتوبر القادم.

وكان قد صرح "العماري" لـ"الخليج 365" ردا على تساؤل إمكانية ترشح جميلة إسماعيل للانتخابات الرئاسية كمرشح مستقل، فقد قال إن القرار يعود لها في ذلك ولكنها تملك من الناحية القانونية التقدم بأوراق ترشحها كمرشح مستقل بعيدا عن الحزب.