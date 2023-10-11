شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: أحمد الطنطاوى جزء من صفقة دولية تريد إفساد المشهد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الدولة المصرية كانت من أكثر الحريصين على تحقيق تنمية شاملة، والرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على إجراء انتخابات نزيهة.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، أن جلسات الحوار الوطنى لم يكن بها خطوط حمراء، والمعارضة قالت كل شيء في كل الملفات في الحوار الوطنى، ولا يوجد خوف لدى الدولة المصرية ضد أي معارضة طالما كانت وطنية.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن المرشح المحتمل أحمد الطنطاوى خارج السياق الديمقراطى وخارج أن يكون مرشح محتمل لديه برنامج، وأحمد الطنطاوى جزء من صفقة دولية تريد إفساد المشهد المصرى واستغلال الانتخابات الرئاسية لإحداث حالة من الفوضى.