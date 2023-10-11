شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: بيان الحوار الوطني حول الأوضاع في غزة تعبر عن جميع القوى السياسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى ، بالبيان الصادر من الحوار الوطني، والتأكيد على أن التصعيد الإسرائيلي في فلسطين الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة كلها، ويحذر مجلس أمناء الحوار في هذا السياق من المساس بأمن مصر القومي وسيادتها الكاملة على كل شبر من أراضيها ووحدتها الكاملة المقدسة.

وأضاف رئيس حزب الجيل في تصريح لليوم السابع أن مجلس أمناء الحوارالوطني يعبر عن المكونات السياسية المصرية، ورغم أنه قرر سابقا رفع أعماله وجلسات الحوار الوطني بكل أنواعها، لحين انتهاء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، ولكن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من أحداث تؤكد على تضافر كل القوى السياسية في مصر على التأكيد في دعم الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس حزب الجيل على ثقته الكاملة وثقة الشعب المصرى المطلقة فى قدرة الرئيس السيسى وقواتنا المسلحة على حماية أمننا القومى وأنه لا تهاون ولا تفريط فى ذلك، مرحبا بالمجهودات التى بذلتها الدولة المصرية لحماية الشعب الفلسطينى، منوها للاتصالات التى أجراها الرئيس بنفسه مع رؤساء دول العالم لوقف المواجهات العسكرية الحالية، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين.

وتابع أن ما جرى فى الأيام الأربعة الأخيرة يؤكد دور مصر القيادى والمحورى فى محيطها العربى، منوها إلى أنه دور مقدر من القادة العرب والاجانب على السواء، ودليلا على ذلك حجم الاتصالات الهاتفية التى أجراها قادة الدول الغربية ورؤساء المنظمات الدولية بالرئيس السيسى، مستمعين لوجهة نظره، ومطالبين ببذل جهوده لإيقاف الحرب الدائرة والتصعيد الحالي الخطير وتداعياته التى تهدد أمن واستقرار المنطقة.