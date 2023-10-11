شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: بيان الحوار الوطني أكد عدم المساس بسيادة الدولة المصرية وأدان العدوان الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن إدانة العدوان الإسرائيلي وحذر من المساس بأمن مصر، مؤكدا أن الحوار الوطنى حريص على اعلاء صوت العقل والوقف الفورى لاطلاق النار.

وأوضح غنيم، أن الحوار الوطني أكد فى بيانه على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة كلها، محذرا من المساس بأمن مصر القومي وسيادتها الكاملة على كل شبر من أراضيها ووحدتها الكاملة المقدسة، ودعوة الشعب المصري بكل قواه السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية لدعم الشعب الفلسطيني بكل السبل القانونية، وفي مقدمتها الانضمام لدعوة مؤسسة "حياة كريمة" لجمع التبرعات لصالح دعم هذا الشعب الشقيق، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانبه.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطنى حريص كسائر مؤسسات الدولة على مصلحة الشعب الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية ستظل هى الشغل الشاغل للدولة المصرية، ومن ثم كان لزاما الحفاظ على استقرار المنطقة وفى نفس الوقت عدم المساس بسيادة الدولة المصرية.