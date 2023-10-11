الداخلية الفلسطينية: طائرات الجيش الاسرائيلي ومدفعيته تقوم بتدمير حي الكرامة بمدينة غزة

اعلنت وزارة الداخلية في غزة بان طائرات الجيش الاسرائيلي ومدفعيته تقوم بتدمير حي الكرامة بمدينة غزة بسيل من الغارات المتواصلة، ولفتت الى ان سيارات الإسعاف غير قادرة على الوصول للجرحى بحي الكرامة بفعل كثافة الغارات وتدمير الطرق.
وفي السياق، اعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة مهاجمة أهداف تابعة لحماس في غزة.
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