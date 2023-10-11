الكرملين: الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين أكثر من مثير للقلق وقد يتفاقم ويمتد خارج المنطقة

أعلن الكرملين إن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين "أكثر من مثير للقلق" وقد يتفاقم ويمتد خارج المنطقة.
ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله ردا على أسئلة صحفي من تلفزيون روسي "الوضع أكثر من مقلق. وقد يكون خطيرا بتفاقمه وامتداده خارج المنطقة الحالية للصراع العربي الإسرائيلي".
واشار بيسكوف الى إن الذين يسعون إلى تسوية يجب أن يظهروا إرادة سياسية لكن يتعين ألا يكونوا "متهورين". وناشد الجانبين أن يتحليا بضبط النفس.
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