حماس: نرفض ونستنكر تصريحات بايدن والتي تزامنت مع استمرار وتصاعد العدوان

اعلنت حركة "حماس" انها ترفض وتستنكر بشدة التصريحات التحريضية التي أدلى بها الرئيس الأميركي جو بايدن، والتي تزامنت مع استمرار وتصاعد العدوان على شعبنا في قطاع غزة وأراضينا المحتلة، ودعت الإدارة الأميركية إلى مراجعة موقفها المنحاز، والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الصهيوني".

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