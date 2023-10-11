السيسي وأمير قطر يؤكدان ضرورة الدفع بقوة لتحقيق السلام العادل

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا من الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، للتباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكرى على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية.

وتم خلال الاتصال التباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، كما تم استعراض الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، وذلك حقنا للدماء وحماية للمدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية، كما تم تأكيد ضرورة الدفع بقوة فى اتجاه تحقيق السلام العادل في المنطقة استنادا إلى حل الدولتين.