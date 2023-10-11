تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا من الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، للتباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكرى على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية.
وتم خلال الاتصال التباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، كما تم استعراض الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، وذلك حقنا للدماء وحماية للمدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية، كما تم تأكيد ضرورة الدفع بقوة فى اتجاه تحقيق السلام العادل في المنطقة استنادا إلى حل الدولتين.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي وأمير قطر يؤكدان ضرورة الدفع بقوة لتحقيق السلام العادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.