سفارة إسرائيل في مصر: لم نطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى سيناء

الشارقة - اميمة ياسر -

أكدت سفيرة إسرائيل في مصر، أميرة أورون، أنه ليس لدى تل أبيب أي نوايا فيما يتعلق بسيناء، ولم تطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى هناك.

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع"، قالت السفيرة إن إسرائيل ملتزمة بمعاهدة السلام مع مصر والتي فيها حددت الحدود بين البلدين.

وأكدت "أورون" أن سيناء أرض مصرية حارب فيها الجيش المصري الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن القضية الفلسطينية تشهد الآن منعطفا هو الأخطر في تاريخها.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصادر قولها إن "هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها".

وأضافت المصادر أن حكومة الاحتلال "تجبر الفلسطينيين على الاختيار بين الموت تحت القصف أو النزوح خارج أراضيهم.. وحذرت من المخاطر المحيطة بتداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط.

ونبهت المصادر إلى أن هناك بعض الأطراف تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتزكية أطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيا.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سعى على مدار الصراع إلى محاولة توطين أهالي غزة في سيناء.. مؤكدة أن مصر تصدت لهذه المخططات، ورفضها الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه.

وأضافت المصادر أن مقررات الجامعة العربية رفضت هذه المخططات في سياقات مختلفة واستقر هذا الأمر في الضمير العالمي.. مجددة التأكيد على أن هناك مساعي من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية في الوقت الراهن.