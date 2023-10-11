شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يخشى من «حرف الأنظار» عن أوكرانيا بسبب حرب غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، خشيته من أن تؤدي الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة «حماس» إلى «حرف أنظار» المجتمع الدولي عن الحرب الجارية في بلاده، متهماً موسكو بتوفير دعم للحركة الفلسطينية.

وقال لقناة «فرانس 2» الفرنسية: «يُخشى بأن يتم حرف أنظار الاهتمام الدولي عن أوكرانيا، وستكون لذلك تداعيات»، معتبراً أن ما تعانيه أوكرانيا وإسرائيل «مختلف، لكنه هائل في الحالتين». وأضاف:«نحن واثقون من أن روسيا توفر دعماً، بطريقة أو بأخرى، للعمليات التي تقوم بها حماس. روسيا تبحث عن القيام بعمليات لزعزعة الاستقرار في كل أنحاء العالم».