شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير روسي من تمدد الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.. و«الجنائية الدولية» تؤكد ولايتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

حذر الكرملين، الثلاثاء، من أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين «أكثر من مثير للقلق»، وقد يتفاقم ويمتد خارج المنطقة، في وقت أكدت فيه المحكمة الجنائية الدولية، ولايتها على القضية، وأن تفويضها يشمل الصراع الحالي.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله:«الوضع أكثر من مقلق. وقد يكون خطراً بتفاقمه وامتداده خارج المنطقة الحالية للصراع العربي الإسرائيلي».

ونُقل عن بيسكوف قوله إن الذين يسعون إلى تسوية يجب أن يظهروا إرادة سياسية لكن يتعين ألا يكونوا «متهورين». وقالت تاس إن الكرملين يناشد الجانبين التحلي بضبط النفس.

من جهة أخرى، قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، إن تفويض المحكمة يشمل الصراع الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي أول رد فعل له منذ تصاعد الصراع في مطلع الأسبوع، أشار مكتب المدعي العام إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تواصل التحقيق في «الوضع في دولة فلسطين» فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم حرب منذ 13 يونيو/ حزيران 2014.

وقال ممثلو الادعاء:«هذا التفويض مستمر ويشمل ما يتم ارتكابه من جرائم في السياق الحالي»، مضيفين أنهم يجمعون المعلومات باستمرار لدعم هذا التحقيق.

وانضمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015. وبموجب النظام الأساسي للمحكمة، فإن لها الولاية القضائية على الجرائم التي يتم ارتكابها على أراضي الدول الأعضاء البالغ عددها 123 دولة أو التي يرتكبها مواطنو تلك الدول في أراض أخرى.