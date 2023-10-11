شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: 14 أمريكياً قتلوا في إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 14 أمريكياً في إسرائيل، في الحرب الدائرة مع الفصائل الفلسطينية، متعهداً بتقديم الدعم للدولة العبرية، وتعزيز منظومة القبة الحديدية لديها.

وأكد بايدن في كلمة له تعليقاً على التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، أن هجوم «حماس» على إسرائيل كان شراً مطلقاً، متهماً الحركة باستهداف مدنيين واعتقال مواطنين أمريكيين. وقال بايدن:«سنبقى متحدين لدعم إسرائيل وسنزودها بالذخائر وتعزيز منظومة القبة الحديدية».

وأكد الرئيس الأمريكي استعداده لإرسال مزيد من الموارد العسكرية إلى الشرق الأوسط بعد الهجوم المباغت الذي شنّته حركة «حماس» على إسرائيل. وقال إن «الولايات المتحدة عزّزت أيضاً وضع قواتنا في المنطقة لتقوية ردعنا»، في إشارة إلى نشر مجموعة حاملة طائرات في شرق المتوسط.

وتابع بايدن: «نحن مستعدون لتحريك مزيد من الموارد عند الحاجة».

ولاحقاً أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجّه الخميس إلى إسرائيل في «زيارة تضامنية».

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر لصحفيين الثلاثاء، إن الزيارة «ستكون رسالة تضامن ودعم».