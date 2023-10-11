انت الان تتابع خبر إعلام إسرائيلي: إطلاق قذائف صاروخية من سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت "القناة 14" الإسرائيلية إنه "تم تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة رمات مغشيميم بهضبة الجولان عقب إطلاق قذائف من سوريا".

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه "تم رصد إطلاق عدة صواريخ من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل وقد عبر بعضها إلى داخل إسرائيل وسقط على ما يبدو في منطقة مفتوحة فيما سقط البعض الآخر في الأراضي السورية"، وفق ما نقله موقع "ynet" العبري.



وأشارت القناة العبرية إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بالتحقيق في الحادث.