مصطفى الفقي: معركة طوفان الأقصى ضربت لأسرائيل مشروع التطبيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إن حلم الإسرائيليون هو توطين الغزاويين في سيناء، مبديًا إعجابه ببسالة الشعب الفلسطيني وقدرته على الصمود والمواجهة.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة mbcمصر، اليوم الثلاثاء، أن المصريون ملتزمون تاريخيا بثوابت القضية الفلسطينية، مبينا أن معركة طوفان الأقصى ضربت لإسرائيل مشروع التطبيع.

وأوضح أن المعسكر الفلسطينى يحتاج إلى إعادة ترتيب داخلى وتوحيد الصفوف، مؤكدًا أنه لا يمكن أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه بعد الأحداث الأخيرة.

وأردف الفقي أن إسرائيل تعمل حاليا على إستفزاز كافة الأطراف، وتسعى لحل القضية الفلسطينية على حساب العرب .