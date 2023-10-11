"دولتكم قوية وواقفة في ضهركم".. وزيرة الهجرة توجه رسالة للمصريين في الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

وجهت سها الجندي وزيرة الهجرة، رسالة قوية للمصريين في الخارج، قائلة: "مصر دولة قوية وواقفة في ضهركم وموجودة في اي وقت تشعروا فيها بأنكم محتاجينها".

وقالت "الجندي"، في لقائها ببرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع على فضائية "دي ام سي"، اليوم الثلاثاء، إن التواجد في هذه الدولة هدف وأمل للمصريين بشكل عام، والاستثمار في مستقبل الأبناء في الربط هؤلاء الأبناء بالدولة لازم يكون هدف، متابعة: "أولادنا لازم يفضلوا على تواصل معنا ويتأكدوا أن البعيد عن العين مش بعيد عن القلب، إحنا موجودين عشان راحتهم بغض النظر عن أماكن تواجدهم".

وأضافت، قائلة: "متخافوش على مصر لأنها قوية وقادمة والأزمة الاقتصادية العالمية في العالم طالت الجميع ومصر هي أكثر دول العالم شبابًا ومازالت، مصر موجودة لتبقى ومستعدة للعمل واحنا الدولة الوحيدة في العالم بالرغم من الأزمات الاقتصادية بنشتغل ونسارع الخطى للتنمية وتحقيق أكبر قدر من التطور الاقتصادي ونحن قادمون".