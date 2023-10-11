معهد البحوث الفلكية: العواصف الشمسية لن تؤثر على الانترنت خلال الأيام القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن الشمس عبارة عن جسم ملتهب به غازات الهيدروجين وانفجارات وبراكين وبقع شمسية جميعها ظواهر تسمى النشاط الشمسي.

وأوضح "القاضي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى المصرية"، اليوم الثلاثاء، أن النشاط الشمسى يتم تصنيفه على دورات زمنية متوسط الدورة 11 سنة،حاليا في السنة الثالثة من الدورة رقم 25 للنشاط الشمسي من بدأ تسجيل هذا النشاط بواسطة علماء الفيزياء الشمسية.

وأضاف أن دورة النشاط الشمسي في بداية عمرها يكون نشاط هادئ شمسية ولا يكون هناك انفجارات شمسية أو بقع شمسية ولا يوجد عواصف كهرومغناطيسية تصدر من الشمس تجاه المجموعة الشمسية، وبعض تلك الأشعة يكون بها فائدة.

وأشار إلى أنه مع تقدم عمر الدورة النشاط الشمسي تزداد نشاطها مع منتصف عمرها السادس حتى تنتهي الدورة، ويمكن تصنيفها أنها نشيطة بها عواصف شمسية كبيرة أو تكون هادئة أو متوسطة، والدورة الشمسية الحالية في العام الثالث في عمرها متوسطة، والنشاط الشمسي يصنف بدرجات من صفر إلى 5، والعواصف الشمسية لم تزيد عن درجة 3".

وأكد أنه لن يكون للعواصف الشمسية أي تأثير على الإنترنت، ولا يمكن توقع أي شيء غير طبيعى خلال الثلاث أيام المقبلة.