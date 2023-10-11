شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع: لا مجال للمزايدة على موقف مصر الثابت فى دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، إن موقف الحزب الثابت والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أرضه حتى 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك على أساس حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهذا لا يتضمن ترحيل حل القضية إلى الدول المجاورة ومن بينها مصر.

وأضاف " فؤاد "، لـ"الخليج 365" أن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وامتداد العدوان إلى حدود مصر الشرقية، يؤكد قصر نظر دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولا يضمن الأمان لشعبها.

وحمل مساعد رئيس "التجمع" الأطراف الدولية الداعمة للكيان الصهيونى، مسئولية تهديد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ، في تجاهل متعمد لما تمثله القضية الفلسطينية من أهمية قصوى باعتبارها القضية المركزية لكل العرب من المحيط للخليج.

وأشار "فؤاد" إلى دور الشعب المصري المساند للشعب الفلسطيني إلى حد تقديم عشرات الآلاف من أبنائه شهداء من أجل القضية، وليس بمجرد تقديم المعونات الغذائية أو الطبية فقط، ومن هنا لا يمكن لأحد أن يزايد على موقف مصر في هذا الإطار.

وأكد مساعد رئيس التجمع أن أي محاولة للمساس بأمن مصر من أي طرف إقليمي أو دولي ستتم مواجهتها بكل حسم ، وهذا هو الموقف الثابت و المتفق عليه بين القيادة السياسية والقوى السياسية و الشعب المصري كله.