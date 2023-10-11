شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ يشيد بإدانة الحوار الوطني لاعتداءات قوات الاحتلال بغزة.. ويؤكد: مصر لن تتوانى فى حماية أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، بشأن إدانة ما تقوم به قوات الاحتلال فى الأراضي الفلسطينية، منوها أن منع الإمدادات الغذائية والصحية من شأنه التسبب فى أزمة إنسانية كبيرة مطالبا بوقف العدوان الفوري على القطاع.

وأضاف " البدري" فى تصريحات له منذ قليل، أن القضية الفلسطينية محط اهتمام من الدولة المصرية قيادة وشعبا على مر العصور، فمصر هي التي تهب لنصرة أشقائنا وتقديم العون سواء ماديا أو معنويا أو التدخل فى وساطة لوقف الاعتداءات.

واكد عضو مجلس الشيوخ، مصر لن تمل أو تكل من دعم اشقائنا فى فلسطين حتى حصولهم على حقوقهم التاريخية المشروعة و حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما لن تتواني لحظة عن حماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات القيادة السياسية المصرية، وجهود مؤسسات المجتمع المدني في مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، كما هو الحال بقوافل "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى" المرسلة لشعبنا الشقيق في قطاع غزة المحتل.