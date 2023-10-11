زيلينسكي يخشى من أن تؤدي حرب غزة الى "حرف الأنظار" عن أوكرانيا

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خشيته من أن تؤدي الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس إلى "حرف أنظار" المجتمع الدولي عن الغزو الروسي لبلاده، متّهماً موسكو بتوفير دعم للحركة الفلسطينية.

واوضح في مقابلة مع قناة "فرانس 2" الفرنسية، "نحن واثقون من أنّ روسيا توفّر دعماً، بطريقة أو بأخرى، للعمليات التي تقوم بها حماس". وأشار الى أنّ أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لديها "معلومات" في هذا الشأن، مضيفاً "الأزمة الراهنة... تظهر أنّ روسيا تبحث عن القيام بعمليات لزعزعة الاستقرار في كلّ أنحاء العالم".

وأبدى الرئيس الأوكراني خشيته "من أن يتمّ حرف أنظار الاهتمام الدولي عن أوكرانيا، وستكون لذلك تداعيات". وأضاف "لا أريد أن أجري مقارنة. في بلدنا هناك حرب مروعة تجري. في إسرائيل، فقد العديد من الأشخاص أقاربهم. هاتان المأساتان مختلفتان لكنهما هائلتان".