أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ولفتت الخارجية الروسية الى ان "وزيري خارجية البلدين، تبادلا وجهات النظر حول أجندة الشرق الأوسط الملحة، مع التركيز على التفاقم الواضح للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأهمية الإنهاء المبكر للمواجهة المسلحة وحل الوضع على أساس قانوني دولي معروف".
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الوزيرين ناقشا أيضا الوضع الحالي في منطقة القوقاز. وأضاف البيان أن "الطرفين أكدا ضرورة الاستئناف الفوري للعمل المشترك في إطار المنتدى الإقليمي التشاوري "3 + 3" جنوب القوقاز".
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف وعبد اللهيان بحثا هاتفيا الأوضاع في فلسطين وأكدا أهمية إنهاء المواجهة العسكرية سريعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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