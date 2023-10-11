شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل إمدادات عاجلة للمتضررين من الزلزال في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”، وكالات

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، قدمت «مؤسسة زايد الإنسانية» مساعدات طارئة لإغاثة متضرري الزلازل التي ضربت إقليم هرات بأفغانستان مؤخراً.

وشملت المساعدات الإنسانية التي قدمتها المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مساعدات غذائية وطبية وغيرها من المستلزمات المخصصة للمتأثرين جراء الزلازل.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام للمؤسسة، على العمل بأقصى سرعة لتأمين الإغاثة للمتضررين والتخفيف من وقع الكارثة على المتضررين في هذه الظروف المأساوية الصعبة. وأوضح أن تلك الإغاثة الإنسانية تأتي من التزام المؤسسة بدورها الإنساني، وتحقيقاً لأهدافها الخيرية عبر تقديم المساعدات للمحتاجين سواء داخل الدولة أو خارجها .

وأعلنت دولة الإمارات، إرسال طائرة تحمل 33 طناً من الإمدادات الغذائية العاجلة لمتضرري الزلزال الذي ضرب ولاية هرات غربي أفغانستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص غالبيتهم من النساء والأطفال، وألحق أضرارا جسيمة.

وتم إرسال الإمدادات من خلال الجهود المشتركة لعدد من المؤسسات الإغاثية الإماراتية ممثلةً بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وصرح سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية:«يأتي إرسال الإمدادات الغذائية العاجلة بمشاركة المؤسسات الإغاثية والخيرية في دولة الإمارات في إطار توفير الاحتياجات الضرورية في أوقات الأزمات، خاصة أثناء الكوارث الطبيعة، والتي ينجم عنها النقص الشديد في المواد الغذائية والطبية، والتي تستلزم التدخل السريع لدعم السكان المتضررين خاصة من النساء والأطفال وكبار السن».

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول التي سارعت إلى تقديم الدعم ويد العون للشعب الأفغاني الصديق للحد من آثار الزلزال، ما يعكس نهج دولة الإمارات الراسخ منذ عهد المغفور له الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه، وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي دائماً ما تقدم الدعم والاستجابة العاجلة للدول والشعوب في أوقات الأزمات والكوارث.

ويواصل المتضررون في أفغانستان عمليات البحث عن ناجين أو جثث تحت الأنقاض التي خلفتها زلازل ضربت البلاد، وأدى زلزال، السبت، إلى تدمير عدد من القرى الأفغانية وانهيار أكثر 1300 مبنى، ووفاة ما يقرب من 2500 شخص وإصابة قرابة 1000 آخرين. كما تعرضت مدينة هرات، غربي أفغانستان لهزة أرضية، الاثنين، بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر. وجاءت الهزة الأرضية ضمن تبعات مجموعة من الزلازل التي تضرب المدن الأفغانية طوال الأسبوع الماضي، وأبرزها الهزة الأرضية بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، التي وقعت السبت، وخلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وعانت أفغانستان 17 هزة أرضية خلال الأسبوع الماضي، بحسب إحصائيات مواقع رصد الزلازل، وتعد من المناطق التي تشهد نشاطاً كبيراً في الهزات الأرضية.