هيئة البث الإسرائيلية: ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200 والإصابات إلى 2900

افادت هيئة البث الإسرائيلية، عن ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200 والإصابات إلى 2900.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ أكثر من ألف إسرائيلي قُتلوا في الحرب ضدّ حماس منذ شنّت الحركة الفلسطينية هجومها المباغت صباح السبت، علماً بأنّ الحصيلة السابقة كانت تفيد بسقوط 900 قتيل.

وأضاف الجيش في تحديث عملاني نشره أنّ أكثر من 2800 إسرائيلي أصيبوا بجروح في هذه الهجمات.