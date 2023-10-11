سلطات المكسيك تنشر 6000 جندي مع تحول "ليديا" إلى إعصار شديد الخطورة

اشتدّت قوّة الإعصار "ليديا" في المحيط الهادئ الثلاثاء ليصبح إعصارا "شديد الخطورة" من الفئة الرابعة (على سّم تصاعدي من 5 درجات) مع اقترابه من السواحل الغربية للمكسيك.

واعلن المركز الوطني للأعاصير ومقره في الولايات المتحدة، إن الإعصار يقع حاليا على بعد 175 كيلومترا جنوب غرب مدينة بويرتو فالارتا الساحلية في ولاية خاليسكو ويتقدم بسرعة 26 كيلومترا في الساعة ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 220 كلم / ساعة.

وأضاف المركز الوطني للأعاصير أن ليديا أصبح إعصارا "شديد الخطورة".

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية المكسيكية، فإن المناطق التي يتوقع أن تكون الأكثر تضررا من الإعصار تمتد من ولاية كوليما (غرب) إلى ولاية ناياريت (شمال غرب)، حيث من المتوقع هطول أمطار تتراوح بين 150 إلى 250 ملم.

وطلبت السلطات من سكان المناطق المعرضة للخطر توخّي الحيطة والحذر واللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة والابتعاد عن السواحل.

كما أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن أجهزة الحماية المدنية "في حالة تأهّب"، مؤكدا أن الجيش نشر حوالي 6000 عنصر من القوات المسلحة تحسبا لأي طارئ.