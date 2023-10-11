رئيسة الحكومة الفرنسية: لن نتسامج مع أي عمل أو تصريح معاد للسامية

أكّدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، أنّ فرنسا لن تتسامح مع "أيّ عمل أو أيّ تصريح معاد للسامية" على أراضيها.
وبموجب مرسوم، تمّ حظر تظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين كان من المقرر تنظيمهما في باريس الخميس المقبل، بحسب ما أفادت الشرطة وكالة فرانس برس.
وأوضحت الشرطة أنّ هذا الحظر تقرّر "نظراً لمخاطر الإخلال بالنظام العام".
وتعهّدت رئيسة الوزراء التعامل "بأقصى درجات الحزم مع كلّ من يريدون استخدام هذا النزاع ذريعة لمعاداة السامية".
واكدت متوجّهة إلى الجالية اليهودية "نحن معكم. الهجوم عليكم هو هجوم على الجمهورية بأكملها".
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