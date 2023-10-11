يعقوب:بعد انتهاء جنون نتانياهو ستحصل تسوية على ملفات كثيرة منها لبنان

أكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "الأولوية والاستنفار الهائل الأميركي والغربي لمساعدة الصهاينة، حتى الرئيس الاوكراني يخشى من حرف الأنظار عن اوكرانيا،وأكثر ما يرعبهم هو فتح الجبهة اللبنانية،

والهم الأكبر هو استعادة الهيبة الإسرائيلية التي تحطمت".

وتابع :"المطبعون الذين باعوا منذ زمن فلسطين يتحدثون عن حل الدولتين"، معتبرا انه "بعد انتهاء جنون رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وسيطرة واقعية الجبناء فانه من الأكيد كما قلنا سابقا سيحصل تفاوض وتبادل أسرى ورفع حصار وقواعد اشتباك جديدة مع إنتصار واضح لإيران على أميركا وربما تسوية كبيرة على ملفات كثيرة منها لبنان".