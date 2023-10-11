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زلزال جديد بقوة 6.3 درجات يهز غرب أفغانستان

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ الزلزال وقع قرابة الساعة 05,10 (00,40 ت غ) على عمق ضحل، مشيرة إلى أنّ مركزه يبعد حوالي 29 كيلومتراً شمال مدينة هرات.

ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع ضحايا جدد من جراء هذا الزلزال الذي وقع بالقرب من مدينة هرات التي يسكنها أكثر من نصف مليون شخص.


وبحسب وسائل إعلام محلية فإنّ العديد من سكّان هرات يمضون لياليهم في خيام بالهواء الطلق منذ وقع الزلزال المدمّر السبت والذي أعقبته ثماني هزّات ارتدادية قوية.

وتضاربت حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع السبت لكنّ وزارة الكوارث أكّدت مقتل 2053 شخصاً من جرائه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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