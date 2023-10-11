انت الان تتابع خبر "طوفان الأقصى" تواصل حصد أرواح "الإسرائيليين".. حصيلة قتلى الجنود ترتفع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتشمل لائحة القتلى التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي ضباطا برتب عالية وجنودا وضباط صف وضباط احتياط.

وكانت تقارير إسرائيلية أفادت بأن عدد القتلى الإسرائيليين وصل إلى 1200، منذ السبت الفائت، ووصل عدد الجرحى إلى 2900، حالة بعضهم حرجة.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم أنه استهدف المئات من مواقع حماس في غزة خلال غارات ليلية.

وواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته المكثفة على عدد من المواقع في قطاع غزة، قائلا إن "عشرات الطائرات هاجمت أكثر من 200 هدف في منطقة واحدة فقط".

