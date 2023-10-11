شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب الشتاء.. "برنامج الأغذية" يحذر من مجاعة في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من مجاعة محتملة في أفغانستان بسبب انخفاض التمويل بشكل كبير.

وأوضح المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في آسيا والمحيط الهادئ جون أيلييف لشبكة (آر إن دي) الألمانية يوم الثلاثاء، أن الوضع ميؤوس منه، وأن برامج المساعدات الإنسانية تعاني نقصًا حادًا في التمويل.

وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي لديه أموال أقل بنحو 80% لأفغانستان مقارنة بالعام الماضي، ومن أصل 1.6 مليار دولار، كان هناك 340 مليون دولار فقط متاحة للبلاد.

15 مليون شخص يعانون الجوع

وقال أيلييف، إن 15 مليون شخص في أفغانستان يعانون الجوع حاليًا، وأن برنامج الأغذية العالمي يريد الوصول إلى 13 مليون شخص على الأقل، ولكن بسبب نقص الأموال اضطر إلى قطع المساعدات عن 10 ملايين منهم.

وشدد على أن اقتراب فصل الشتاء "القاسي" في أفغانستان يعني أن الوضع حرج، إذ إن بعض القرى الجبلية معزولة عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى 6 أشهر بسبب الثلوج، ولا يمكنها البقاء على قيد الحياة بدون إمدادات، وأوضح أنه يتوقع أن يهرب الناس وإلا سيموتون.

ووفقًا لتقارير إعلامية، لقي نحو 2400 شخص حتفهم بعد عدة زلازل ضربت ولاية هيرات الحدودية الأفغانية بالقرب من الحدود الإيرانية نهاية الأسبوع الماضي، كما أصيب نحوالي 2000 شخص.