أشار وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "الخروق الجوية للعدو الاسرائيلي لأجواء لبنان بلغت ١٠٨٨٧ خرقًا خلال العشرة أعوام الماضية، بمعدل وسطي بلغ ١٤١ خرقاً سنوياً فوق بيروت ومطار بيروت الدولي،وهو تهديد مباشر للطيران المدني المحلي والدولي في أجوائه،وهذا يستتبع مسؤوليات دولية عن سلامة الطيران المدني في اجواء المطار".

كانت هذه تفاصيل خبر حمية: الخروق الجوية للعدو تستتبع مسؤوليات دولية عن سلامة الطيران المدني في أجواء المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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