"النشرة": اقفال جميع المدارس وفروع الجامعات الرسمية والخاصة في المنطقة الحدودية الجنوبية

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن انه "تجاوبا مع قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أقفلت جميع المدارس وفروع الجامعات الرسمية والخاصة، في المنطقة الحدودية الجنوبية تحسبا لأي طارئ، وحفاظا على سلامة المعلمين والطلاب".

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