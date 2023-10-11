"النشرة": اندلاع حريق كبير في اكوام من النفايات والعوادم عند منطقة سينيق

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن "اندلاع حريق كبير في اكوام من النفايات والعوادم، في المنطقة الممتدة من معمل معالجة النفايات الحديث عند منطقة سينيق جنوب المدينة حتى جبل النفايات المحاذي".

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