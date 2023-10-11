نبيل نقولا: اكتشفت مدى عدم إهتمام العالم بقضيتنا اللبنانية خلال بحثي عن عمل في الخارج

اشار النائب السابق نبيل نقولا، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "في جولة بحث عن عمل في أي دولة في العالم يؤمن لي نهاية حياة كريمة اكتشفت مدى عدم إهتمام العالم بقضيتنا اللبنانية ومدى إهتمام الزعماء في لبنان بثرواتهم وأملاكهم ويخوتهم في كل دول العالم".

واضاف :"يا شعب لبنان إذا بقي هناك شعب لا تتكلوا على مساعدة احد قبل أن تتخلصوا من زعمائكم الفاسدين والناهبين لأموالكم وأحلامكم ووطنكم".