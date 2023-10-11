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استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في القدس المحتلة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطينيان، الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتدت بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على الفلسطينيين، خلال مواجهات اندلعت في بلدة سلوان بالقدس، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السبت الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، إلى ٢٤ شهيداً وعشرات الجرحى.

وفي قطاع غزة، يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق واسعة في القطاع، لليوم الخامس على التوالي، مخلفاً المزيد من الشهداء والجرحى.

وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت الليلة الماضية واليوم، عشرات الغارات على مناطق سكنية، مما أسفر عن وقوع المزيد من الشهداء والجرحى.

كما أضافت مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال أطلقت القنابل الفسفورية على أكثر من منطقة سكنية في القطاع، ودمرت عشرات الطرق، الأمر الذي عرقل وصول سيارات الإسعاف للمصابين، في مناطق القصف والاستهداف.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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