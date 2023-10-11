إعصار “ليديا” يجتاح المكسيك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اجتاح إعصار “ليديا” شديد الخطورة البرّ المكسيكي بقوة إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من خمس درجات ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 220 كلم/ساعة.

وذكر المركز الأمريكي للأعاصير، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنّ “ليديا”، هو إعصار تشكّل فوق المحيط الهادئ وزادت قوّته كثيرًا مع اقترابه من سواحل وسط غربي المكسيك، ووصل إلى اليابسة قرب مدينة لا بينيتاس في ولاية خاليسكو.

وأصبح “ليديا” إعصاراً شديد الخطورة قبيل وصوله إلى البرّ المكسيكي، حيث هطلت الأمطار بغزارة في بويرتو فالارتا ممّا دفع بالمئات للاحتماء منها، بينما عمدت متاجر عديدة إلى تحصين واجهاتها الزجاجية بألواح خشبية.