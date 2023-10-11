3 وزارات سعودية لتمكين أفريقيا من الطاقة النظيفة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - IMG_8906

الخليج 365_الرياض

شدد المشاركون في جلسات أسبوع المناخ في الرياض، أمس (الثلاثاء)، على ضرورة الوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأعلن برنامج استدامة الطلب على البترول التابع لوزارة الطاقة، بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات، والصحة، عن مبادرة «تمكين أفريقيا»، لتوفير حلول الطاقة النظيفة والاتصال والصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني.

وتبنت المبادرة حلول الطهي النظيف لتوفير الغذاء، الذي يُعد عنصراً رئيساً في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، كما أن المبادرة التي ستمكن المجتمعات في جميع أنحاء أفريقيا، تُمثل خطوة مهمة في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين حياة الملايين وبقيادة برنامج استدامة الطلب على البترول، ووزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات، والصحة، إذ تمول المبادرة مواقد الطهي الكهربائية، وتقدم أيضاً حلول الاتصال الأساسية، ومنصات التعليم الإلكتروني، وخدمات الصحة الإلكترونية للمناطق الريفية في أفريقيا.

وتوفر مبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، التي تم إطلاقها في عام 2021، ضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وقود الطهي النظيف، بما في ذلك غاز البترول المسال (LPG)، والطاقة الشمسية، وغيرها، لـ 750 مليون شخص حول العالم.

وتقدم هذه المبادرة حلولاً مستدامة على مستوى العالم، التي يواجه كثير منهم أضراراً هائلة بسبب ممارسات الطهي التقليدية الخطرة، مثل استخدام الفحم والخشب، ويمكن لحلول الطهي النظيف إنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح من خلال التخفيف من المخاطر المرتبطة بهذه الممارسات التقليدية.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، في إحدى الجلسات، أن المؤشرات المناخية المستقبلية تعطي مؤشراً على زيادة احتمالية التعرض للظواهر الجوية الشديدة على أغلب مناطق المملكة.

يذكر، أن أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، يشمل 4 مسارات رئيسية لتقديم مساهمات تركّز على المنطقة وترشد عملية التقييم العالمية، وهي أنظمة الطاقة والصناعة والمدن والمجتمعات الحضرية والريفية والبنية التحتية والنقل، والأرض والمحيطات والغذاء والمياه، والمجتمعات والصحة وسبل العيش والاقتصادات.