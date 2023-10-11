خلال ساعات معدودة.. غزة ستواجه انقطاعًا كاملاً للكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ)

قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس في غزة، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية محققة مع توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بشكل كامل خلال ساعات جراء نفاد الوقود.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن توقف المحطة عن العمل بشكل كامل ينذر بغرق القطاع في ظلام دامس واستحالة استمرار تقديم كافة الخدمات الحياتية الأساسية التي تعتمد جميعا على الكهرباء.

وقال البيان إن "هذا الوضع الكارثي يخلف أزمة إنسانية لجميع سكان قطاع غزة، يزيد من تفاقمها تواصل عدوان الاحتلال وتدميره لأحياء سكنية كاملة بمئات الأطنان من المتفجرات، وقصف منازل المواطنين فوق رؤوسهم".

وأطلق البيان نداء استغاثة عاجل جدا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع لإيقاف هذه الجريمة ضد الإنسانية وهذا القتل الجماعي متعدد الأشكال، والتداعي لإمداد قطاع غزة بكل أسباب الحياة.

وقطع الاحتلال الإسرائيلي منذ 3 أيام كافة إمدادات الكهرباء والمياه والوقود عن قطاع غزة في عمليتها العسكرية المتواصلة ضد القطاع.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي هجماته الجوية بشكل مكثف اليوم على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.

وذكرت مصادر فلسطينية أن سلسلة غارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أحياء سكنية مكتظة في مناطق مختلفة من قطاع غزة مخلفة قتلى وإصابات ودمار واسع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 950 وأكثر من 5 آلاف مصاب منذ يوم السبت الماضي .