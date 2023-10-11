شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. التخلص من القمامة فى غير أماكنها يعرضك للغرامة والحبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يهدف قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على ظاهرة تراكم القمامة، وتعظيم الاستفادة من هذا المورد، وفى سبيل تحقيق ذلك هناك عقوبات صارمة حال إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة في غير أماكنها، تصل إلى غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه .

ويعاقب بنفس العقوبة أيضا، كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك ، فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك ، سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .

وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، بإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة ، ويعاقب بالسجن وبغــرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليــون جنيــه كل من يخالف أحكام الفقرة الأولي من المـادة (55) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .