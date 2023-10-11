شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يلزم حائز الكلاب والحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اشترط قانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حائز الحيوانات الخطرة والكلاب توفير الرعاية البيطرية لها.

ونصت المادة 5 من القانون علي: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناءً على عرض السلطة المختصة ، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبى لها يتم اعتمادها من السلطة المختصة.

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة ، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.

وقد اشترط ذات القانون 4 الالتزام لحائز الحيوانات الخطرة، إذ نصت المادة 5 علي:"يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية :

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها .

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر .

3- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه .

4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.