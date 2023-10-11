"النشرة": هدوء حذر يخيّم في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ الهدوء المشوب بالحذر يخيّم في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، إلا أنّه يخرقه تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو شاهق عند المناطق الحدودية في وقت لم يغب فيه طوال ساعات الليل وحتى صباح اليوم تحليق مماثل للطيران التجسسي الاسرائيلي فوق مزارع شبعا وصولا حتى أجواء المناطق المحررة في العرقوب وحاصبيا".

وفي الجانب اللبناني يسجل حركة ناشطة لدوريات الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" على طول الخط الحدودي المحاذي لمنطقة الجليل الأعلى، وخاصة مقابل مستعمرة المطلة التي غادرها سكانها بطلب من الجيش الاسرائيلي الذي واصل بدوره تعزيز تواجده بالاليات والعناصر مقابل سهل مرجعيون ومنازل الوزاني الغجر الخيام". .

هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف مساء امس بالمدفعية الثقيلة بينها قذائف فوسفورية محرقة من مواقعه في تلة زبدين محيط مزرعة بسطرة ومزرعة المجيدية في سهل الماري والغجر، اقتصرت اضرارها على الماديات.