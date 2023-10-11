"الريجي" ضبطت في ذوق مصبح اماكن مخصصة لزراعة أوراق السيجار ومعدّات لتصنيعه

ضَبطَ جهاز مكافحة التهريب التابع لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في منطقة ذوق مصبح أراضي مخصصة لزراعة أوراق السيجار، في إطار جهود الإدارة المتواصلة لمكافحة التهريب والتزوير. وقد صادر عناصر الجهاز كل المضبوطات، ومن بينها معدّات مستخدمة في تصنيع السيجار.
من جهة أخرى، دهمت وحدات الجهاز محالًا في منطقة ذوق مكايل، وصادرت منها كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية (vape)، وسُطِّرَت محاضر بالمخالفين يَنظر فيها القضاء المختصّ.
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