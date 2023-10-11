بوشكيان بحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في ضرورة عودة النازحين الذين لا يتمتعون بصفة النزوح إلى بلدهم

بحث وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وايل، في الأوضاع العامة المستجدة في المنطقة، ووقوف أوروبا إلى جانب لبنان، سياسياً واقتصادياً وانمائياً.

وتطرق اللقاء إلى مسألة النازحين السوريين في لبنان وضرورة عودة الذين لا يتمتعون بصفة النزوح إلى بلدهم، وضبط وجود البقية فى المخيمات، ومنع عمل الذين لا يحملون اوراقاّ قانونية واجازات عمل، كتدابير واجراءات تحدّ من منافستهم العمالة اللبنانية بصورة مخالفة وغير شرعية.

وبحثا أيضاً في تشجيع الصناعة الوطنية وتسهيل عملية تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الاوروبية، لا سيما أن غالبية المصانع تعمل وفق المواصفات والمقاييس ومعايير الجودة الأوروبية.