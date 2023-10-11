الجيش الاسرائيلي يقصف مناطق مفتوحة في بلدة الضهيرة جنوب لبنان

ينفذ الجيش الاسرائيلي في هذه الاثناء قصفا على مناطق مفتوحة في بلدة الضهيرة جنوب لبنان، بعد تعرض موقع عسكري إسرائيلي حدودي لإستهداف بالصواريخ الموجهة.

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