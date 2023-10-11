مقتل شقيق قائد كتائب القسام محمد الضيف و3 من عائلته في قصف منزل بخان يونس

قتل 31 فلسطينيا وأصيب آخرون، ليل الثلاثاء-الأربعاء، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منازل في خان يونس، والنصيرات، ودير البلح، وتل الزعتر جنوب ووسط وشمال قطاع غزة
وافادت وسائل اعلام فلسطينية بأن شقيق ،القائد العام لكتائب عز الدين القسام محمد الضيف، وثلاثة من أفراد عائلته قتلوا في قصف إسرائيلي على منزل بمدينة خان يونس.
وكشفت ان عبد الفتاح الضيف (60 عاماً)، ومدحت عبد الفتاح الضيف (40 عاماً)، وأحد أحفاده ويدعى براء مدحت (عامان ونصف العام)، وزوجة أحد أبنائه الآخرين، قتلوا إثر القصف الإسرائيلي الذي طال منزلهم المكون من ثلاثة طوابق في قيزان النجار بخان يونس، مشيراً إلى إن عمليات البحث ما زالت مستمرة عن باقي أفراد العائلة.
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