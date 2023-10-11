أعلنت وزارة الصحة في غزة، في تحديث لحصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع، مقتل 950 فلسطينيًا وإصابة 5000 منذ بدء القصف على القطاع.
وذكرت وزارة الصحة في غزة أنّ أكثر من 260 طفل قتلوا منذ السبت الماضي.
وتدخل عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، والتي أطلقتها يوم السبت 7 تشرين الأول حركة "حماس"، حيث شملت إطلاق صواريخ وعمليات تسلل نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة، وشملت عمليات إطلاق الصواريخ على تل أبيب وأسر رهائن من الإسرائيليين، فيما كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة في غزة: 950 قتيلًا و5 آلاف مصاب منذ بدء القصف الإسرائيلي على القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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