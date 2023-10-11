وزارة الصحة في غزة: 950 قتيلًا و5 آلاف مصاب منذ بدء القصف الإسرائيلي على القطاع

أعلنت وزارة الصحة في غزة، في تحديث لحصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع، مقتل 950 فلسطينيًا وإصابة 5000 منذ بدء القصف على القطاع.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أنّ أكثر من 260 طفل قتلوا منذ السبت الماضي.