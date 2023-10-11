أعلنت سلطة الطاقة في غزة، أنّ "محطة توليد الكهرباء ستتوقف عن العمل كليًا عند الثانية بعد ظهر اليوم بسبب نفاد الوقود.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" عن مسؤول في قطاع الطاقة، بأنّ "تصاعد الصراع بين غزة وإسرائيل قد يرفع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل".
وتدخل عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، والتي أطلقتها يوم السبت 7 تشرين الأول حركة "حماس"، حيث شملت إطلاق صواريخ وعمليات تسلل نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة، وشملت عمليات إطلاق الصواريخ على تل أبيب وأسر رهائن من الإسرائيليين، فيما كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطة الطاقة في غزة: محطة توليد الكهرباء ستتوقف عن العمل كليًا بعد ظهر اليوم بسبب نفاد الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.