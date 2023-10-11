سلطة الطاقة في غزة: محطة توليد الكهرباء ستتوقف عن العمل كليًا بعد ظهر اليوم بسبب نفاد الوقود

أعلنت سلطة الطاقة في غزة، أنّ "محطة توليد الكهرباء ستتوقف عن العمل كليًا عند الثانية بعد ظهر اليوم بسبب نفاد الوقود.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" عن مسؤول في قطاع الطاقة، بأنّ "تصاعد الصراع بين غزة وإسرائيل قد يرفع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل".

وتدخل عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، والتي أطلقتها يوم السبت 7 تشرين الأول حركة "حماس"، حيث شملت إطلاق صواريخ وعمليات تسلل نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة، وشملت عمليات إطلاق الصواريخ على تل أبيب وأسر رهائن من الإسرائيليين، فيما كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع.