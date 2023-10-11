المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: السوريون وحزب الله يشاهدون ما تفعله إسرائيل في غزة

اشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الى ان "السوريين وحزب الله يشاهدون ما تفعله إسرائيل في غزة". وتدخل عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، والتي أطلقتها يوم السبت 7 تشرين الأول حركة "حماس"، حيث شملت إطلاق صواريخ وعمليات تسلل نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة، وشملت عمليات إطلاق الصواريخ على تل أبيب وأسر رهائن من الإسرائيليين، فيما كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع. بدورها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ عدد القتلى الإسرائيليين وصل إثر المعارك إلى نحو 1200 والإصابات إلى 2900، بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن سقوط 950 فلسطينيًا وأكثر من 5000 مصاب منذ بدء الغارات الإسرائيلية على القطاع.

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