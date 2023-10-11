الجيش الاسرائيلي نشر أسماء 14 جنديا إضافيا قتلوا منذ بدء المواجهات

افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن أن "الجيش ينشر أسماء 14 جنديا إضافيا قتلوا منذ بدء المواجهات".

وفي وقت سابق، سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء 122 جنديا إضافيا قتلوا في اليوم الأخير من الاشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين.

وبذلك يكون الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن هوية 136 من عناصره قتلوا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" السبت الفائت.