أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن الجيش الإسرائيلي نشر اليوم منظومة صواريخ دفاعية بعيدة المدى في القدس، مع استمرار الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية بأن أربعة مبان في مدينة سديروت أصيبت بصواريخ أطلقتها حركة "حماس" من غزة على إسرائيل، وسط دوي صافرات الإنذار في المدينة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو دمرت نظام كشف متطور طورته حركة "حماس"، والذي تستخدمه الحركة لرصد الطائرات فوق قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي نشر منظومة صواريخ دفاعية بعيدة المدى في القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.