الجيش الإسرائيلي نشر منظومة صواريخ دفاعية بعيدة المدى في القدس

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن الجيش الإسرائيلي نشر اليوم منظومة صواريخ دفاعية بعيدة المدى في القدس، مع استمرار الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية بأن أربعة مبان في مدينة سديروت أصيبت بصواريخ أطلقتها حركة "حماس" من غزة على إسرائيل، وسط دوي صافرات الإنذار في المدينة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو دمرت نظام كشف متطور طورته حركة "حماس"، والذي تستخدمه الحركة لرصد الطائرات فوق قطاع غزة.