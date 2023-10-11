شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم حماس يفجّر معركة بين الاتحاد الأوروبي وإيلون ماسك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ ف ب

هددت المفوضية الأوروبية شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» بعقوبات داعية رئيسها إيلون ماسك لتقديم توضيحات خلال 24 ساعة حول تداول معلومات خاطئة وصور عنيفة مرتبطة بالتصعيد في إسرائيل.

وقال مفوض الشؤون الرقمية تييري بريتون في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس «بعد الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل، نملك معلومات تفيد بأن منصتكم تستخدم لنشر محتويات غير مشروعة وتضليلية داخل الاتحاد الأوروبي».

وبعد ساعات رد الملياردير على شبكته مباشرة قائلاً «سياستنا هي أن يكون كل شيء مفتوحاً وشفافاً وهي مقاربة أعرف أن الاتحاد الأوروبي يدعمها».

ومنذ بدء هجمات حماس صباح السبت، أغرقت شبكات التواصل الاجتماعي بصور عنيفة مثل تسجيلات فيديو لرهائن وجثث ممزقة وعمليات قتل مصورة، إلى جانب محاولات تضليل ما يشكل تحدياً لفرق الإشراف على محتويات المنصات.

وكتب المفوض الأوروبي في رسالته المؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر «تلقينا من مصادر موثوقة، تقريراً عن محتويات قد تكون غير شرعية يتم تداولها على شبكتكم على الرغم من إشعارات من السلطات المختصة».

وذكّر بريتون ماسك بأنه «عندما تتلقون بلاغات عن محتوى غير شرعي في الاتحاد الأوروبي يجب التحرك بسرعة بجدية وموضوعية وسحب المحتوى عندما يكون ذلك مبرراً».

ويستند بريتون في ذلك إلى التشريع الأوروبي الجديد حول الخدمات الرقمية الذي يطبق منذ نهاية آب/أغسطس على 19 منصة كبرى.

وكان ماسك أقال بعد شرائه تويتر العام الماضي كل فرق الإشراف على المحتويات، وهو يؤكد باستمرار رؤيته لحرية التعبير ورفضه لأي رقابة وإن كان يشدد على أن منصته تحترم قوانين كل بلد في هذا المجال.

وعبرت المفوضية الأوروبية في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي عن قلقها من معدل المعلومات الخاطئة على «إكس»، مشيرة إلى نتائج ضعيفة سجلتها خلال اختبارات أجريت على عدد من المنصات.