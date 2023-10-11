شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 قاصرين في حريق مبنى شمال إسبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - أ ف ب

قتل أربعة قاصرين في حريق بمدينة فيغو بشمال غرب إسبانيا، حسبما أعلنت إدارة الطوارئ المحلية صباح الأربعاء.

وقالت إدارة الطوارئ في منطقة غاليسيا على منصة التواصل الاجتماعي إكس: «لقي أربعة أشخاص قاصرين، حتفهم ونقل ثمانية جرحى إلى مستشفيات».

ولم تكشف أعمار الضحايا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الحريق اندلع في الطابق الأرضي من مبنى في حي أس ترافيساس في المدينة الواقعة في منطقة غاليسيا.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق بعد ثلاث ساعات.

وأرسل فريق من الأطباء النفسيين المتخصصين بالحالات الطارئة أيضاً إلى المكان لمساعدة أقرباء الضحايا، حسب إدارة الطوارئ.

وفيغو مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة وتقع على الساحل الأطلسي لإسبانيا على بعد أقل من ثلاثين كيلومتراً شمالاً عن الحدود مع البرتغال.